Der beliebte Astrophysiker Stephen Hawking (†76) ist heute in den frühen Morgenstunden verstorben. In seinem Beruf erforschte der Cambridgeprofessor die Weiten des Kosmos und spezialisierte sich auf Schwarze Löcher. Mit seinem Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit" brachte er Laien physikalische Phänomene näher und galt als kluger Kopf, dem man die großen Fragen der menschlichen Existenz stellen konnte. Auch auf die Frage, wie sein letzter Tag auf Erden aussehen solle, hatte der Brite eine Antwort.

In einem Interview für die Morgensendung Good Morning Britain befragte ihn Piers Morgan vor ziemlich genau einem Jahr, was er vorhätte, wenn Morgen die Welt unterginge. Der Wissenschaftler erwiderte daraufhin ganz direkt: "An meinem letzten Tag würde ich gerne mit meiner Familie zusammen sein und Wagner hören." Doch das Szenario wäre nicht perfekt, wenn die äußeren Umstände nicht noch ein bisschen schöner und luxuriöser wären. "Während ich Champagner in der Sommersonne schlürfe", schmückte der Theoretiker seinen Wunsch weiter aus.

Auch wenn er sich seinen letzten Tag auf Erden schon ausgemalt hatte, ging seine Planung nicht darüber hinaus. An ein Leben nach dem Tod glaubte der Physiker nämlich nicht. Gegenüber The Guardian offenbarte er vor einigen Jahren, dass das Gehirn für ihn nur ein Computer sei, woraus sich folgern lasse: "Es gibt kein Leben nach dem Tod für kaputte Computer; das ist ein Märchen für Leute, die Angst im Dunkeln haben."

Daniel Deme/WENN.com Stephen Hawking (m.) mit seiner ersten Ehefrau Jane und seinen Kindern

Anzeige

WENN Stephen Hawking (r.) und seine Tochter Lucy

Anzeige

DESIREE MARTIN/AFP/Getty Images Stephen Hawking beim Starmus Festival auf Teneriffa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de