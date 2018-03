Am 14. März schlief Astrophysiker Stephen Hawking (✝76) nach jahrzehntelanger Krankheit friedlich in seinem Zuhause in Cambridge ein. Mit ihm verliert die Wissenschaft einen der klügsten Köpfe der Neuzeit: Sein IQ lag bei beeindruckenden 160 – genauso hoch, wie der von Albert Einstein gewesen sein soll. Doch nicht alle Master-Brains verschlägt es in die Forschung, einige Hochintelligente tummeln sich auch in den Reihen des Showbiz. Promiflash zeigt euch die hellsten Köpfe der internationalen roten Teppiche.



