Dunkle Wolken am Juryhimmel? Heidi Klum (44), Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) sind aktuell wieder auf der Suche nach Germany's next Topmodel. Während der Art-Director und der Designer sich größte Mühe geben, die Nachwuchsmodels ihres jeweiligen Teams bestmöglich zu coachen, liegt die Entscheidung über das Weiterkommen der Teilnehmerinnen letztendlich immer bei dem Topmodel. Das sorgte in den jüngsten Folgen besonders bei Thomas für Unmut. Und auch Michael gibt zu, dass er die Meinung der 44-Jährigen nicht immer teilt.

Die zwei haben unterschiedliche Ansichten, was das Modelideal angeht. Im Interview mit Intouch verriet Michael nun, dass Heidi und er durchaus mal aneinandergeraten, wenn es um die Leistung der Kandidatinnen geht. "Für mich gibt es nur Models in verschiedenen Nuancen – egal ob groß, klein, dick, dünn, dunkel oder hell...! Doch für diese Ansicht wurde ich von meiner Kollegin auch schon hart kritisiert", gesteht der Modeschöpfer. Die Chefjurorin suche immer den gleichen Typ aus und der sei einfach nicht mehr zeitgemäß. Aus diesem Grund habe der Fashionexperte sich bewusst für Mädchen entschieden, die nicht dem gängigen Klischee entsprechen. Diese ungewöhnlichen Frauen seien eine absolute Bereicherung für die Modewelt.

Abseits des Sets und der Castingshow verbindet Heidi und Michael aber eine enge Freundschaft. Die Auseinandersetzungen sind also rein professioneller Natur und werden zumindest bisher auch nicht vor laufender Kamera ausgetragen.

Dia Dipasupil/Getty Images Heidi Klum und Michael Michalsky auf einer Oscar-Party in Beverly Hills

Instagram / heidiklum Michael Michalsky, Heidi Klum und Thomas Hayo

Christopher Polk / Getty Images Heidi Klum auf dem Red Carpet eines "America's Got Talent"-Events

