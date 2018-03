Kunterbunter Trost für Gigi Hadid (22)! Das Topmodel hat sich erst Anfang der Woche nach über zwei Jahren von seinem Freund Zayn Malik (25) getrennt. Obwohl das Beziehungs-Ende sehr harmonisch abgelaufen sein soll, hielt sich die Victoria's Secret-Beauty in den ersten Tagen danach von der Öffentlichkeit fern. Jetzt hat es offenbar doch jemand geschafft, sie aufzuheitern: Nach einer Ballon-Lieferung ging Gigi zum ersten Mal wieder aus!

Sonnenschein, Blumen und ein kleiner Hund – das alles wurde jetzt in Ballonform an das New Yorker Apartment der 22-Jährigen geliefert. Offenbar hatten ihr zwei Freunde nach der plötzlichen Trennung eine Freude machen wollen – und das mit Erfolg! Auf Instagram bedankte sich Gigi geradezu überschwänglich für dieses farbenfrohe Geschenk: "Oh mein Gott! Das ist die beste Überraschung aller Zeiten!" Und schon am nächsten Tag traute sich die Laufstegschönheit dann auch zum ersten Mal seit dem Liebes-Aus wieder unter Menschen.

Nach den ersten Gerüchten über das Ende ihrer Romanze bestätigten Gigi und der Ex-One Direction-Sänger ihre Trennung via Twitter. Dabei beteuerten beide, sich im Guten getrennt zu haben.

Peter Parker/Splash News Eine Ballon-Lieferung an Gigi Hadid

Peter Parker/Splash News Ballon-Lieferung an Gigi Hadids Apartment

Will Alexander/WENN Zayn Malik und Gigi Hadid in London

