Jetzt hat auch Oma es ganz offiziell gestattet! Schon am 19. Mai wollen Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) sich das Jawort geben. Da er an fünfter Stelle der britischen Thronfolge steht, geht das allerdings nicht ohne die königliche Erlaubnis. Die hat Queen Elizabeth II. (91) ihrem Enkelsohn nun zwar erteilt – in ihren Worten scheint aber doch tatsächlich ein Seitenhieb gegen dessen Liebste Meghan versteckt zu sein!

"Meine Lordschaften, hiermit erkläre ich meine Zustimmung zur Eheschließung zwischen meinem geliebten Enkelsohn, Prinz Henry Charles Albert David von Wales, und Rachel Meghan", ließ die beliebte Monarchin in einem offiziellen Statement an den Privy Council, ihr politisches Beratungsgremium, verkünden. Hierbei lässt ihre Wortwahl allerdings durchscheinen, dass sie mit dieser Eheschließung längst nicht so glücklich ist, wie mit der von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) 2011.

Während die Queen Kate in ihrer damaligen Stellungnahme als "unsere vertrauenswürdige und geliebte Catherine" bezeichnete, redete sie Meghan lediglich mit ihrem bürgerlichen Namen an. Bloß ein kleiner Fauxpas oder vielleicht ganz bewusst so formuliert? Die Gerüchteküche besagt schon länger, dass Oma Elizabeth ein besonders kritisches Auge auf den Suits-Star geworfen haben soll...

