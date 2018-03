So emotional war der erste Let's Dance-Auftritt für Judith Williams (45)! Vergangene Woche musste sich die Unternehmerin zum ersten Mal in Deutschlands beliebtester Tanzshow beweisen. Mit dem Ergebnis: Der Die Höhle der Löwen-Star katapultierte sich mit seiner Leistung gleich an die Spitze der Teilnehmerliste. Jury und Zuschauer konnte Judith gleichermaßen begeistern – in der nächsten Show kann sie durch das damit gewonnene Direkt-Ticket nicht rausfliegen. Vor dem großen Auftritt hätte sie damit wohl nicht gerechnet, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Ich stand da hinter den Kulissen, bevor die Bühne aufging und ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Ich dachte wirklich: Judith, reiß dich jetzt zusammen." Und das scheint geklappt zu haben! Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



