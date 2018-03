Sie legt schon jetzt ziemliche Starallüren an den Tag! Seit einigen Wochen sind wieder die angehenden Laufsteg-Girls bei Germany's next Topmodel den kritischen Blicken von Modelmama Heidi Klum (44) ausgesetzt. Auch in diesem Jahr ist das Feld wieder bunt gemischt und eine sticht vor allem wegen ihrer Motzigkeit heraus: GNTM-Küken Sally (17). Mittlerweile fällt die jüngste Topmodelanwärterin sogar Heidi immer wieder negativ auf!

Vergangenen Donnerstag stellten sich die verbliebenen 18 Kandidatinnen wieder mehr oder weniger harten Challenges. Im Entscheidungswalk mussten die Girls eine zuvor einstudierte Choreografie an der Seite von Rapper Cro (28) zum Besten geben. Schon im Vorfeld war Sally wieder mal nicht zufrieden. "Ich mag mein Make-up nicht! Ich will mehr Contouring haben!”, motzte die 17-Jährige drauflos. Auch ihr Outfit fand die Catwalkbeauty nicht gerade ansprechend. So was geht auch nicht an dem Jury-Urgestein vorbei!

“Ich finde es gut, dass du deine Meinung äußerst. Aber was mir nicht gefällt, ist, wenn du meckerst. Man kann es sich eben nicht immer aussuchen", äußerte sich Heidi genervt nach dem Walk zum kleinen Diva-Ausbruch der Remscheiderin. Findet ihr auch, dass Sally es mit dem Meckern übertreibt? Stimmt ab!

Instagram / sally.topmodel.2018 GNTM-Teilnehmerin Sally

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally , GNTM-Kandidatin

Emma McIntyre/Getty Images for Lorraine Schwartz Heid Klum

Findet ihr auch, dass Sally es mit dem Meckern übertreibt? Ja, total! Nein, ist doch unterhaltsam! Abstimmen Ergebnis anzeigen



