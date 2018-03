Noch mehr Promis bei Germany's next Topmodel! In der aktuellen Staffel durften die Kandidatinnen schon eine ganze Reihe bekannter Menschen kennenlernen. Erst in der vergangenen Folge wurden Heidi Klums (44) Mädchen von Deutschlands erfolgreichster Influencerin Caro Daur (23) für ihre Outfitauswahl bei einer Challenge bewertet. Jetzt verrät ein Trailer, dass es schon in der nächsten Episode ein cooles Meeting mit einem populären Musiker geben wird!

In der Folge am Donnerstag steht wieder eine neue Walk-Herausforderung an und dafür hat sich Modelmama Heidi natürlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wie der Vorschau-Clip von ProSieben zeigt, wird die Entscheidungsperformance von niemand Geringerem als dem deutschen Rapper Cro (28) musikalisch begleitet! In knappen, urbanen Streetstyle-Outfits sieht man die Ladys passend zum Hip-Hop-Genreklischee mit Geldscheinen werfen und sexy zu einem live performten Rap-Song des "Easy"-Interpreten tanzen.

Wer bei diesem Musikvideo-Dance wohl überzeugen kann? Langsam wird die Luft bei den Model-Anwärterinnen ganz schön dünn: Nur noch 18 Schönheiten kämpfen aktuell um den Sieg – aber nur eine kann "Germany's next Topmodel" werden!

Andreas Rentz / Getty Images Rapper Cro bei der 1Live Krone 2016

Instagram / thomashayo Thomas Hayo und die GNTM-Kandidatinnen 2018

Sascha Steinbach/Getty Images Sänger Cro bei der 1Live Krone 2014

