Das Rätselraten um Selena Gomez (25) und Justin Bieber (24) geht weiter! Das einstige Ex-Couple wurde in den letzten Monaten immer wieder von Paparazzi beim Turteln erwischt. Doch spätestens seitdem Justin weinend in seinem Auto gesehen wurde, brodelt die Gerüchteküche: Sind die beiden etwa wieder getrennt? Ein Insider gibt jetzt Entwarnung: Die Beauty und der Biebs wollen ihre Liebe einfach nicht mehr an die große Glocke hängen!

"Justin und Selena sind zu ihren zurückhaltenden, geheimnisvollen Begegnungen zurückgekehrt, wie damals, als sie 2017 zum ersten Mal wieder zusammengekommen sind", erklärte ein enger Bekannter der Sängerin nun gegenüber Hollywood Life. Der Tumult um das langersehnte Comeback sei zu viel für die Verliebten gewesen: "Als sie es für eine kurze Zeit öffentlich gemacht haben, hat die Aufmerksamkeit ihre Beziehung zu sehr belastet."

Aber Justin habe schon Pläne, seine Sel wiederzusehen. Seine Herzdame sei diese Woche aus Texas zurück nach L.A. gekommen und der Musiker wolle sie am sichersten Ort für beide treffen: "In der Kirche." Bereits in der Vergangenheit wurden Selena und Justin immer wieder nach oder vor einem gemeinsamen Kirchenbesuch gesichtet.

Pap Nation / Splash News Selena Gomez und Justin Bieber in Los Angeles

Getty Images / Jason Merritt Selena Gomez und Justin Bieber im Jahr 2011

Twitter / bxxamy Selena Gomez und Justin Bieber

