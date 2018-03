Wer hat bei der Moderation von Let's Dance die Nase vorn? Sieben Jahre hat Holland-Export Sylvie Meis (39) die Zuschauer der beliebten Tanzsendung begeistert – führte Fans und Teilnehmer gleichermaßen durch einen stets gelungenen Show-Abend. Ab diesem Jahr wird sie an der Seite von Daniel Hartwich (39) jedoch von Kristall-Erbin Victoria Swarovski (24) abgelöst. Promiflash liefert den direkten "Let's Dance"-Vergleich der schönen Moderatorinnen!

Eines steht fest: Jeder Auftritt von Sylvie war Glamour pur. Ob auffälliges Abendkleid mit XXL-Schlitz oder Mini-Dress mit Cutouts – den Augen der Zuschauer wurde von Sylvie immer einiges geboten. Weniger Sexbombe ist da Victoria. Bei ihrem Debüt in der Kennenlernshow präsentierte sie sich in einem hochgeschlossenen Kleid mit Glitzer-Applikationen eher mädchenhaft. Und nicht nur äußerlich gibt es bei beiden Frauen deutliche Unterschiede. Während Sylvie sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Eigenmarke gemausert hat, gilt Vici als Newcomerin.

In einem Bereich haben die Ladys jedoch Gemeinsamkeiten. In den sieben Jahren bei "Let's Dance" hat Sylvie den Fans diverse süß-lustige Versprecher geliefert – Deutsch ist schließlich nicht ihre Muttersprache. Auch Victoria bekam ihren Moderationstext in der ersten Show nicht fehlerfrei über die Bühne. Bei ihr hagelte es dafür im Netz jedoch harte Kritik. Wen mögt ihr als Moderatorin der Sendung lieber? Stimmt ab.

