Was für ein cooler Typ! Im vergangenen Sommer wechselte der österreichische Fußballer Valentino Lazaro (21) von RB Salzburg zum deutschen Hauptstadtklub Hertha BSC. Nachdem er eine kleine Verletzung auskuriert hatte, wurde der gebürtige Grazer zu einer festen Größe im Team der Berliner und ist in einer der besten Ligen der Welt angekommen. Aber auch style-technisch ist der sympathische Kicker auf erstklassigem Niveau!

Weil ihm das graue Winterwetter nicht mehr passte, holte der Fußballprofi sein fröhlichstes Outfit aus dem Schrank. In einem Zip-Hoodie mit passender Hose – beides mit Planzen- und Schmetterlingsmotiven bedruckt – posierte Valentino im Fahrstuhl auf dem Weg zum Training. Das Spiegel-Selfie stellt er in seine Instagram-Story und schrieb dazu: "Ich bringe meinen eigenen Sonnenschein mit an diesem verregneten Tag." Sein Vorhaben ging voll auf. Denn unter seinen Mannschaftskollegen herrschte sofort gutes Klima und sie lichteten den Außenbahnspieler und seine farbenfrohe Fashion-Entscheidung ebenfalls für ihre Social-Media-Kanäle ab.

Die Stimmung im Verein ist allerdings nicht immer so gut, denn der Klub des 21-Jährigen macht aktuell eine längere Torflaute durch. Mit seinem Willen zur guten Laune könnte Valentino die Phase am Wochenende beim Spiel gegen den abstiegsbedrohten Sportverein aus Hamburg jedoch beenden. Genug Style für einen coolen Torjubel hat er auf jeden Fall.

Valentino Lazaro

Valentino Lazaro zeigt seinen Style

Davie Selke und Valentino Lazaro nach dem Auswärtssieg in Leipzig

