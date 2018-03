Detlef D! Soost (47) kennt man eigentlich als durchtrainierten Tänzer. Schon seit mehreren Jahren zeigt sich der Ex-Popstars-Juror superfit und mit echter Traumfigur. So hat D! mittlerweile sein eigenes Sport- und Ernährungsprogramm für Abnehmwillige auf den Markt gebracht und ist auch als Fitnesscoach supererfolgreich. Jetzt erinnerte der Sympathieträger seine Follower daran, dass selbst sein Body nicht immer so knackig war!

Ob dieser Post als Motivation gemeint ist? Detlef teilte auf Instagram nun einen Schnappschuss aus längst vergangenen Zeiten. Darauf zu sehen: Der Tanzprofi im beigefarbenen Sakko, freundlich lächelnd – und deutlich runder! Dazu schrieb der Ex-Talkshow-Gastgeber: "Mann, war ich mal fett!" Die Fans waren bei diesen harten, selbstkritischen Worten aber eher geteilter Meinung. Während einige Stimmen von seiner Veränderung begeistert waren, gab es auch User, denen die frühere Figur des Tanzprofis besser gefiel: "Da sahst du noch viel toller aus. Mehr Ausstrahlung. Heute dünn, durchtrainiert, schlaff im Gesicht. Ausgelaugt!", machte ein Follower seinem Kummer Luft.

Fest steht aber, dass sich Detlef in seiner "neuen" Haut wohlfühlt. Und auch sein Job als Figuroptimierer scheint ihm viel Spaß zu machen – und seine Dauermotivation ist offenbar ansteckend: So half sein Programm auch bereits einigen Promis wie Daniela Katzenberger (31) dabei, das Hüftgold schmelzen zu lassen.

Andreas Rentz/GettyImages Detlef D! Soost

Anzeige

Florian Seefried/ Getty Images Detlef D! Soost, Tanztrainer

Anzeige

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost beim Training

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de