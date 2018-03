Sie ist nun auch unter die Autoren gegangen! Paola Maria ist in den letzten vier Jahren zur erfolgreichen Beauty-YouTuberin herangewachsen. Ihre über 1,7 Millionen Abonnenten beglückt sie regelmäßig mit Videos aus ihrem Leben oder wertvollen Make-up-Tipps. Am 29. März bringt die brünette Beauty ein weiteres Schmankerl für ihre Supporter auf den Markt – ihr erstes eigenes Buch. Paola fand ihre Inspiration dafür schon vor langer Zeit!

Die Social-Media-Queen habe selber schon einige Bücher zu Make-up-Tipps gelesen, aber nie etwas verstanden. In ihrem Werk "Call of Beauty" wolle sie nun die Basics einfach und verständlich erklären. "Die Mädels werden mit Tutorials überhäuft, aber die Grunddinge fehlen und deshalb haben wir das in ein Buch verpackt", erklärte die 24-Jährige auf der GLOW im Promiflash-Interview. Sie will ihren Followern mit dem Exemplar etwas zurückgeben und kann ihre Freude gar nicht verbergen: "Ich bin superstolz, wie schön dieses Buch geworden ist!"

Auch andere YouTube-Stars brachten in den letzten Jahren zum ersten Mal ein Druckwerk heraus. Im März 2017 veröffentlichte Fitness-Influencerin Pamela Reif ihr erste Lektüre "Strong & Beautiful". Auch die Slimani-Geschwister Sami (27), Dounia und Lamiya feierten mit "Das Slimani-Prinzip" 2014 Erfolge. Wird Paola da mithalten können? Stimmt ab!

