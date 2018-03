Rippchen und Steaks von den Backstreet Boys: Der Hype um die fünf Boygroup-Stars bleibt bis heute ungebrochen. Seit 2012 sind Howie D. (44) , AJ McLean (40), Nick Carter (38), Kevin Richardson (46) und Brian Littrell (43) wieder zusammen unterwegs – und das auch eigentlich erfolgreich! Selbst von einer möglichen Tour mit den Spice Girls ist schon die Rede. Jetzt können die Fans sich aber mal auf ein ganz anderes Projekt der 90er Jahre Kultband freuen: Die Backstreet Boys eröffnen ein Barbecue-Restaurant!

Wie das Onlineportal TMZ berichtet, hat die Firma BSB Entertainment Inc. – die den Musikern gehört – einen Antrag gestellt, um sich den Namen "Backstreet Barbecue" für ein neues Restaurant sichern zu lassen. Ob die früheren Teeniestars ein einzelnes Lokal oder sogar eine ganze Kette planen, ist allerdings noch nicht klar. Auch was diesen Abstecher in den Gastro-Sektor ausgelöst hat, wollten die fünf noch nicht verraten.

Die Sänger haben aber offenbar Großes vor. Erst vor Kurzem hatte Nick gegenüber einem Foodblog ausgeplaudert, dass er und seine Bandkollegen vorhaben, ihren eigenen Tequila zu verkaufen.

Matt Winkelmeyer/Getty Images for SiriusXM Die Backstreet Boys bei den ACM Awards

Jason Koerner/Getty Images for iHeartMedia Die Backstreet Boys

Ethan Miller/Getty Images Die Backstreet Boys im Juni 2016 in Las Vegas

