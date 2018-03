Der Let's Dance-Exit von Team TIGA war am vergangenen Freitagabend nicht nur für Tina Ruland (51) und Vadim Garbuzov (30) eine Überraschung. Auch ihre Konkurrenten und Crew-Kollegen konnten die Entscheidung der Zuschauer einfach nicht glauben. Besonders Kathrin Menzinger (29), die mit Promischützling Heiko Lochmann (18) ebenfalls um das Weiterkommen bangen musste, zeigte sich vom Ergebnis des Telefonvotings tief erschüttert. Weil ihr langjähriger Profitanzpartner Vadim die Show verlassen musste, weinte die Blondine bitterlich!

Seit mehr als zehn Jahren feiern die Österreicherin und der gebürtige Ukrainer internationale Erfolge als Tanzpaar. Wenn sie nicht gerade für "Let's Dance" auf dem Parkett stehen, trainieren die beiden in jeder freien Minute, sehen sich nahezu rund um die Uhr. Umso härter traf Kathrin Vadims Exit. Immer wieder brach die 29-Jährige im Studio in Tränen aus und gab gegenüber Promiflash zu: "Für mich war es extrem hart, mit meinem Tanzpartner und besten Freund in dieser Entscheidung zu stehen. Ich bin unglaublich glücklich, weiter mit Heiko tanzen zu dürfen, aber ich bin gleichzeitig auch extrem traurig, dass Vadim und Tina gehen mussten."

Die direkte Konkurrenzsituation mit seiner Tanzpartnerin ging auch Vadim selbst an die Nieren. Der Moment kurz vor der Bekanntgabe, welches Paar zum ersten und letzten Mal das TV-Tanzbein geschwungen hat, sei komplett ungewohnt gewesen: "Das ist extrem. Ich glaube nicht, dass ich schon mal gegen Kathrin zittern musste. Aber wir wünschen Kathrin und Heiko jetzt viel Glück", betonte er unmittelbar nach der Show im Interview mit Promiflash.

Andreas Rentz/GettyImages Tina Ruland, Vadim Garbuzov und Iris Mareike Steen

Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger, Tänzerin

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Vadim Garbuzov and Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de