Bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies lernten sie sich hüllenlos lieben, lange hielt die Beziehung aber nicht! Monate später ist It-Girl Natalia Osada (27) frisch verliebt, Muskel-Millionär Bastian Yotta (41) frisch getrennt. Das berichtete er kürzlich via Social Media und nannte sogar Namen. Das wiederum stößt Natalia sauer auf, denn die findet das "öffentlich an den Pranger stellen" gar nicht gut, wie sie Promiflash verrät. Dass ihr Ex allerdings betrogen wurde, wundert sie nicht: "Irgendwie funktioniert sein Love Magnet nicht, wie er das anpreist. Wenn das alles so wäre, lieber Basti, müsstest du doch eigentlich einen guten Lauf haben. Aber irgendwie läuft’s rückwärts."



