An ihrem Lächeln ist nicht alles echt! Spätestens seit ihrer Teilnahme an der Promiversion von Adam sucht Eva weiß die Öffentlichkeit, dass Natalia Osadas (27) Brüste nicht gottgegeben sind. Und das sollte nicht der einzige Schönheitseingriff für die quirlige Blondine bleiben: Nach einer Zahnkorrektur folgte jetzt die Vergrößerung ihrer Lippen. Und was kommt als Nächstes? "Also, ich saß noch auf dem Stuhl und habe gesagt: 'Hmm, wollen wir nicht doch noch ein bisschen?' Weil man diesen Blick ganz schnell verliert", gestand Natalia im Promiflash-Interview bei der GLOW in Dortmund.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de