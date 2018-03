Er muss im Mai cool bleiben: Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, wird am 19. Mai derjenige sein, der Prinz Harry (33) und seine Liebste Meghan Markle (36) vermählen darf! Natürlich ist es nicht das erste Paar, dass sich bei ihm den göttlichen Segen für die Ehe abholt – aber bei den Proben für vergangene Zeremonien lief nicht immer alles glatt: An diese Dinge muss der Geistliche dieses Mal unbedingt denken!

Die erste Herausforderung an ihn erfordert zunächst eine ruhige Hand: "Im Gegensatz zu den vergangenen Hochzeiten darf ich den Ring nicht fallen lassen", ermahnte sich Justin Welby selbst in einem Interview mit dem britischen TV-Sender ITV. "Und ich darf die Reihenfolge der Gelübde nicht durcheinander bringen, wie ich es bei der Generalprobe für eine Hochzeit meiner Kinder getan habe", erinnerte sich der 62-Jährige an eine Berufspanne.

Dafür ging bei einem anderen royalen Event vor Kurzem schon mal alles glatt: Der Theologe taufte die Zukünftige des Rotschopfs bereits am 6. März. Zu diesem wichtigen Ereignis durfte er jedoch nicht so viel sagen – nur knapp beschrieb er deshalb das kirchliche Ritual: "Es war wunderschön, aufrichtig und sehr bewegend. Es war ein großes Privileg!"

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle

WPA Pool / Getty Images Justin Welby, Erzbischof von Canterbury

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle in London

