Fisch-Shitstorm für Bald-Mama Jenefer Riili! Der Berlin - Tag & Nacht-Star überraschte vor wenigen Wochen ihre Fans mit dieser Hammernachricht: Der quirlige TV-Star erwartet zusammen mit ihrem Verlobten

und Serienkollegen Matthias Höhn (22) ihr erstes Baby. Seit die News aus dem Sack ist, nimmt Jenefer ihre Fans via Social Media regelmäßig auf ihrer Reise als Baldmama mit. Doch jetzt wird die BTN-Darstellerin heftig kritisiert – weil sie angeblich rohen Fisch gegessen hat!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die blonde Schönheit ihr Abendessen. Doch auf Jenefers Teller wollte der eine oder andere Hater doch tatsächlich Lachs auf ihrem Brot erkennen – ein absolutes No-Go in einer Schwangerschaft! Sofort rechtfertigte sich die junge Wahlberlinerin: "Das war kein Lachs, das war geräucherter Schinken. Ich weiß, dass ich keinen rohen Fisch essen darf und ich finde rohen Fisch mehr als eklig." Da haben sich die Kritiker also geirrt.

Schon vor einigen Tagen hatte die Schauspielerin berichtet, die verrücktesten Gelüste zu haben. Neben geräuchertem Schinken steht Jenefer natürlich auch auf die Schwangerschaftsklassiker wie saure Gurken oder Pizza. Ein bisschen verrückter darf es aber dann schon sein: Die grüne Gemüsestange kombiniert sie am liebsten mit Nutella!

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili zeigt ihr Essen

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, TV-Star

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili, "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller

