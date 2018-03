Dieser Name ist schon jetzt ein absoluter Fan-Favorit! Am frühen Montagmorgen sorgten diese News aus den USA für große Freude: Bastian Schweinsteiger (33) und seine Ehefrau Ana Ivanovic (30) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Nur kurz nach der Geburt ihres kleinen Sohnes kamen bereits Spekulationen auf, dass der einstige Nationalkicker und die Ex-Tennisspielerin ihren Mini-Schatz Luka genannt hätten – und so gut kommt das bei den Promiflash-Lesern an!

Die Bewunderer des Powercouples sind sich sicher: Mit Luka Schweinsteiger würden die beiden alles richtig machen! Diese Meinung vertreten mit 582 Stimmen knapp 75 Prozent der Promiflash-Leser (Stimmen gesamt: 778) – eine klare Entscheidung! Nur schwache 25 Prozent sind nicht ganz so happy mit dem niedlichen Namen, freuen sich aber trotzdem über das neue Elternglück. Sollte der kleine Spross tatsächlich Luka heißen, wäre die Begeisterung wohl besonders bei Bastis Kickerkumpel Lukas Podolski (32) groß: Er hätte in dem Sohnemann seines Buddys einen Mini-Namensvetter.

Ob der Nachwuchs der beiden ehemaligen Profisportler wirklich Luka heißen wird, haben der Neu-Papa und die Neu-Mama bisher allerdings noch nicht bestätigt. Sie veröffentlichten jeweils nur ein süßes Foto auf ihren Social-Media-Accounts: Auf einem sind die kleinen Füße ihres Lieblings, auf dem anderern die ersten Kuscheltiere ihres Kleinen zu sehen.

Instagram / anaivanovic Babygeschenke zur Geburt des Sohns von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger bei der Bambi-Verleihung

Anzeige

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana mit ihrem neugeborenen Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de