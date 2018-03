Wird ihr süßer Spross etwa diesen schönen Namen tragen? Erst vor wenigen Stunden verkündeten Bastian Schweinsteiger (33) und seine Liebste Ana Ivanovic (30) die Geburt ihres ersten Kindes in Chicago. Zu den niedlichen Fotos verrieten die Turteltauben zudem das Geschlecht ihres Nachwuchses – es ist ein Junge! Gerüchten zufolge soll auch der Name des Mini-Kickers bereits publik sein: Haben die beiden ihren Baby-Boy nach Anas Vorfahren benannt?

Basti, Ana und … Luka? Wie die serbische Zeitung Blic jetzt berichtet, sollen die frischgebackenen Eltern ihren kleinen Schatz mit diesem Namen gesegnet haben – das will das Magazin von einem Bekannten der Familie der gebürtigen Serbin erfahren haben. Die Neu-Mama habe die Geburt gut überstanden und alles sei problemlos verlaufen. Die einstige Tennisspielerin und der Ex-Nationalheld seien zudem überglücklich und könnten es kaum erwarten, ihren Sohnemann mit nach Hause zu nehmen, um das Elternglück genießen zu können. Das Ehepaar habe kräftige Unterstützung von ihren Eltern bekommen, die extra für den großen Tag aus Deutschland und Serbien in die USA angereist seien.

Ob Schweini und seine Angebetete bei diesem Namen wohl auch einen besonderen Patenonkel im Auge haben? Mit Bastis bestem Fußball-Kumpel Lukas Podolski (32) hätte der Knirps zumindest schon einen Namensvetter an seiner Seite. Wie würde euch der Name gefallen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana mit ihrem neugeborenen Sohn

Instagram / anaivanovic Babygeschenke zur Geburt des Sohns von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Patrik Stollarz / Getty Images Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski bei der WM 2014

