Seit 2009 sind Schauspielerin Veronica Ferres (52) und Unternehmer Carsten Maschmeyer (58) unzertrennlich. Das Power-Paar gab sich 2014 das Jawort, die Darstellerin brachte Tochter Lilly (16) mit in die Ehe, der Geschäftsmann die Söhne Marcel (28) und Maurice (24). Gerne hätten die beiden auch noch ein gemeinsames Kind gehabt – doch nun verraten sie, warum sie sich trotz Baby-Wunsch gegen weiteren Nachwuchs entschieden haben.

Ganz offen sprechen Ferres und Maschmeyer im Bild-Interview über ihr Privatleben und ihren Kinderwunsch, den sie sich aber nicht erfüllten: "Natürlich haben wir das von Anfang an in Betracht gezogen, aber wir haben uns dagegen entschieden. Und später fragten wir uns, warum sollen wir jetzt das Schicksal mit einer Risikoschwangerschaft herausfordern?" Zu Beginn ihrer Liebe war die Darstellerin 41 Jahre alt, laut Medizinern steigt bereits ab dem 35. Lebensjahr die Gefahr einer Risikoschwangerschaft. Maschmeyer verrät weiter: "Aber tatsächlich wollte ich immer noch eine Tochter", Ferres fügt hinzu "... und ich zwei Söhne, da ich mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen bin. Also hat das Schicksal es so gefügt wie immer erträumt. Und somit ist es perfekt." Durch Tochter Lilly hat Maschmeyer nun eine Tochter, auch wenn es nicht seine leibliche ist. Die 16-Jährige stammt auch Veronicas Ehe mit Martin Krug. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind der Untenehmer und die Ferres-Tochter ein Herz und eine Seele.

Und auch die Schauspielerin liebt die Söhne ihres Mannes so, wie ihre eigenen. Das Prinzip der Patchwork-Familie ist im Hause Ferres/Maschmeyer also durchweg gelungen – auch ohne ein gemeinsames Baby!

Andreas Rentz Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres beim Zürich Film Festival 2014

Anzeige

Sean Gallup / Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer zu Beginn ihrer Beziehung 2009

Anzeige

Patrick Hoffmann/WENN.com Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de