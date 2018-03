Für die Beckhams ist Schnee im Frühling offenbar nichts Schlechtes. Sohnemann Cruz (13) und Töchterchen Harper Seven (6) nutzen die letzten Flocken für ein bisschen Outdoor-Spaß, wie sie bei Insta-Story festhielten. Gemeinsam mit Papa David (42) gingen die zwei Wirbelwinde am Wochenende rodeln – und machten sich dabei ziemlich weiß. Nach dem Stress der New York Fashion Week und den vielen Reisen genießen sie jetzt einfach mal den Alltag in London.



