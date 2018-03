Sie muss sich warm anziehen! Jessica Paszka (27) macht in diesem Jahr mit Tanzcoach Robert Beitsch (26) das Let's Dance-Parkett unsicher und das Training für die kommende Show ist bereits in vollem Gange. Doch was kommt auf die Essenerin in den nächsten Wochen zu? "Sie muss auf jeden Fall auf Robert hören. Robert ist ein sehr, sehr guter Tanzlehrer”, verriet Susianna Kentikian (30) jetzt im Promiflash-Interview beim "The Perfect Easter Table" im Alstertal-Einkaufszentrum. Die Boxerin weiß, wovon sie spricht. Sie tanzte selbst vergangene Staffel mit dem 26-Jährigen und schaffte es sogar bis in Show sechs. Auch Jessi könne weit kommen, wenn sie die Tipps ihres Trainers richtig umsetze. Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



