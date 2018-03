Dieses Nachwuchs-Mannequin mischt die aktuelle Staffel von Germany's next Topmodel ganz schön auf – und das überzeugt Mentor und Juror Michael Michalsky (51)! Der Designer zögerte zwar bei Klaudia Giez (21) noch beim ersten Casting, gab ihr dann aber doch eine Chance. Und jetzt mausert sich der Laufsteg-Neuling allmählich sogar zu einem der Favoriten. Im Promiflash-Interview erklärt Michael nun, was ihm an der quirligen Berlinerin so gefällt: "Ich mag eigentlich immer Menschen, die anders sind, als alle anderen und die hat mich eben durch ihre herzige Art berührt!"



