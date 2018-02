Ist das ein eindeutiges Indiz? Germany's next Topmodel-Jurorin Heidi Klum (44) nahm – wie in jedem Jahr – zwei Kandidatinnen der aktuellen GNTM-Staffel mit zur berühmten amfAR-Gala nach New York. Klaudia Giez und Toni Loba waren die Glücklichen. Aber ist das auch ein Zeichen, dass die zwei Mädels bereits Heidis Favoritinnen sind? In den Jahren zuvor landeten die Model-Begleiterinnen immerhin immer in der Top Ten.