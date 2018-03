Jetzt können die Ex-Freundinnen von Prinz Harry (33) im Trio auftreten! Für "Dirty Harry" und die Ex-Suits-Darstellerin Meghan Markle (36) läuten die Hochzeitsglocken am 19. Mai. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, ein heikles Thema dabei: die Gästeliste. Bisher wollte der royale Rotschopf "nur" seine zwei Verflossenen Chelsy Davy (32) und Cressida Bonas (29) dabei haben – jetzt soll auch Harrys angebliche Ex-Geliebte Ellie Goulding (31) auf die royale Hochzeit eingeladen sein.

Ein Insider verriet der britischen Zeitung The Sun: "Ellie ist immer noch eine gute Freundin von Harry und sie freut sich natürlich sehr." Gerüchten zufolge seien sich die Sängerin und der Prinz auf einer Polo-Party vor zwei Jahren näher gekommen, kannten sich aber schon vorher. Die kleine Turtelei führte jedoch nicht zum Abbruch ihrer innigen Freundschaft.

Die "Love Me Like You Do"-Interpretin sang bereits vor acht Jahren auf der Hochzeitsfeier von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) ein Ständchen. "Sie wird dieses Mal nicht auftreten, sondern feiert nur die Hochzeit ihres Freundes", berichtete der Informant weiter. Ellie will mit ihrem Freund Caspar Jopling auf die Hochzeit gehen und sei schon sehr gespannt auf die Braut.

Chris Jackson / Getty Images Prinz Harry und Ellie Goulding bei den "Invictus Games" 2016 in London

TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images Ellie Goulding bei den Brit Awards 2018

Courtesy of NYRR/Supplied by WENN.com Ellie Goulding mit ihrem Freund Caspar Jopling beim TCS New York City Marathon

