Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! US-Schauspielerin Drew Barrymore (43) begann schon im zarten Alter von sieben Jahren ihre Filmkarriere – als kleine Gertie in Steven Spielbergs (71) "E.T. – Der Außerirdische". Mittlerweile ist die erfolgreiche Darstellerin selbst Mutter von zwei süßen kleinen Töchtern. Und ihre Mädels teilen offenbar ihre Leidenschaft für die Schauspielbranche: Während eines Interviews verriet die Amerikanerin, wie heiß die Kleinen schon aufs Showbiz seien.

In der Today Show plauderte die 43-Jährige von den Ambitionen ihrer Sprösslinge Olive (5) und Frankie (3): "Sie haben das Barrymore-Gen! Wir waren bei "The Sound of Music" und die beiden wollten einfach auf die Bühne." Aber der "3 Engel für Charlie"-Star will nichts überstürzen, ihre Schätze sollen sich frei entwickeln und einfach Kinder sein: "Wenn es in diese Richtung geht, dann möchte ich, dass sie auf gesunde Art und Weise entwickeln, wer sie wirklich sind." Schließlich weiß Drew, wovon sie spricht.

Die Hollywood-Beauty hat eine offene und enge Beziehung zu ihren Kids. Doch wenn es um den Schutz der kleinen Psyche der Mädels gehe, dann muss schon mal eine Notlüge her. Ihre aktuelle blutrünstige Rolle als Kannibalin in der Netflix-Serie "Santa Clarita Diet" verheimlicht sie ihren Töchtern lieber.

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore mit ihrer Tochter Olive

Drew Barrymore/Instagram Drew Barrymore und ihre Tochter Olive

Drew Barrymore/Instagram Drew Barrymore und ihre Töchter schlummern im Bett

