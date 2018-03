Es geht in die nächste Tanzparkett-Runde! In der zweiten Let's Dance-Woche schwingen die Promis gemeinsam mit ihren Profi-Partnern zu Hits der 1980er-Jahre das Tanzbein. Nachdem in der vergangenen Folge Schauspielerin Tina Ruland (51) die Show verlassen musste, kämpfen noch 13 VIPs um den heiß begehrten Titel. Jetzt verrät RTL, welches Dance-Dreamteam am Freitagabend zu welchem Klassiker abzappelt: Ob YouTuber Heiko Lochmann (18) und TV-Koch Chakall mit Quickstep und Rumba dieses Mal besser abliefern?

Hier alle Tanzpaare im Überblick:

Heiko Lochmann und Kathrin Menzinger: Quickstep zu "Hurra, Hurra Die Schule Brennt", Extrabreit

Chakall und Marta Arndt: Rumba zu "I Just Called To Say I Love You", Stevie Wonder

Judith Williams und Erich Klann: Cha Cha Cha zu "What A Feeling", Irene Cara

Ingolf Lück und Ekaterina Leonova: Tango zu "Somebody Is Watching Me", Rockwell

Jessica Paszka (27) und Robert Beitsch (26): Slowfox zu "Like A Virgin", Madonna (59)

Roman Lochmann (18) und Katja Kalugina: Slowfox zu "Zu Spät", Die Ärzte

Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35) : Rumba zu "Sign Your Name", Terence Trent D'Arby

Charlotte Würdig (39) und Valentin Lusin (31): Cha Cha Cha zu "Everlasting Love", Sandra

Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29): Cha Cha Cha zu "Hands Up", Ottawan

Julia Dietze (37) und Massimo Sinató (37): Rumba zu "Purple Rain", Prince (✝57)

Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30): Jive zu "I'm Still Standing", Elton John (70)

Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Renata Lusin (30): Paso Doble zu "Another One Bites The Dust", Queen

Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39): Paso Doble zu "Burning Heart", Survivor

Das große 80er-Special soll es richten! Lochi-Twin Heiko konnte zuletzt die Jury nicht wirklich von sich überzeugen. Mit einem Quickstep zum Extrabreit-Song "Hurra, Hurra Die Schule Brennt" will sich der Social-Media-Star an der Seite von Profitänzerin Kathrin Menzinger (29) beweisen.

Besonders hoch sind die Erwartungen mit Sicherheit an Teleshopping-Queen Judith Williams (45) und Komiker Ingolf Lück (59)! Die beiden Kandidaten zeigten bereits vergangene Woche, dass sie sich bewegen können. Diesen Freitag starten Judith und Profi Erich Klann (30) mit ihrem Cha Cha Cha zu "What A Feeling" von Irene Cara ins Rennen. Ingolf und Ekaterina Leonova (30) wollen mit einem Tango zu "Somebody Is Watching Me" von Rockwell an ihren Erfolg anknüpfen.

Und auch Fernseh-Gourmet Chakall will es diesmal allen zeigen, setzt jedoch eher auf eine langsame, gefühlvolle Nummer. Gemeinsam mit seiner Parkett-Partnerin Marta Arndt (28) will er beim Rumba zu "I Just Called To Say I Love You" von Stevie Wonder (67) sowohl den Juroren als auch den Zuschauern einheizen.

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Teilnehmer Kathrin Menzinger und Heiko Lochmann

Andreas Rentz / Getty Images Chakall und Marta Arndt bei "Let's Dance"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Judith Williams und Erich Klann bei "Let's Dance" 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Ingolf Lück, "Let's Dance"-Stars 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die 14 "Let's Dance"-Paare



