Im Februar feierte Jennifer Frankhauser (25) ihren Dschungelcamp-Sieg! Doch schon bevor es in den Busch ging, schmiss die Sängerin eine große Abschiedsparty. Das Video der Sause teilte die 25-Jährige nun auf ihrem YouTube-Kanal. Das lustige Highlight: Freunde und Familie überraschten Jenny mit einem Dr. Bob-Double! Der Fake flog jedoch auf, als der vermeintliche Tropenarzt zu sprechen begann: "I have my English vergessen", verkündete er unter dem Gelächter der Zuschauer.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de