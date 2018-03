Schluss mit einsamen Nächten? Seit der Trennung von Noch-Ehefrau Sarah (25) geht Pietro Lombardi (25) als Single durchs Leben. Bisher hatte der DSDS-Star damit auch kein Problem. Inzwischen sieht das allerdings etwas anders aus: Der Papa des kleinen Alessios (2) wünscht sich eine Freundin. Wie sich der Sänger seine Traumfrau vorstellt, hat er Promiflash beim Milka Osterbrunch in Hamburg verraten: "Ich steh nicht auf so Ladys. Ich mag so eine Sympathische, ganz Normale. Ich brauche kein Topmodel, das würde auch gar nicht zu mir passen."



