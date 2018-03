Sie posiert ganz in Weiß! Saskia Atzerodt (26) und Nico Schwanz (40) verbindet eine turbulente Vergangenheit. Vergangenes Jahr wollte das Paar noch heiraten und plante sogar schon Nachwuchs. Nur wenige Monate danach gaben die einstigen Turteltauben ihre Trennung bekannt. Jetzt hat das Malemodel eine neue Freundin, die er stolz im Netz präsentiert. Kurz darauf zeigt sich Saskia in den sozialen Netzwerken in einem Hochzeitskleid – gibt es da einen Zusammenhang?

Es handelt sich um ein professionelles Bild im Rahmen eines Brautmodenshootings. Die schwarz-weiße Aufnahme zeigt Saskia in einer weißen Robe, wie sie nachdenklich zu Boden blickt. Dazu schreibt das Model auf ihrem Instagram-Account: "Ich mag Fotos, bei denen die Emotionen sichtbar sind" und versieht den Beitrag mit den Hashtags #feelgood, #happy, #love. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist aber schon irgendwie verdächtig. Will sie ihren Followern damit zeigen, dass sie die neue Liebe ihres Ex-Verlobten kalt lässt? Oder ist sie vielleicht selbst wieder in festen Händen? Auf Anfrage von Promiflash wollte sich das ehemalige Playmate nicht dazu äußern.

Saskia ist seit der Trennung von Nico offiziell Single. Ihr Beziehungsstatus schien sie besonders am diesjährigen Tag der Liebe mächtig zu nerven, denn dort verkündete sie auf Social Media: "Bitte verschont mich mit Valentinsgrüßen!" Wünscht sie sich vielleicht auch wieder einen neuen Partner?

WENN Nico Schwanz und Saskia Atzerodt bei einem Event im Juli 2017

Promiflash Vanessa Schmitt und Nico Schwanz

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Model

