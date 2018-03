Wie, sie kennt den Text vom Spice Girls-Evergreen "Wannabe" nicht? Motsi Mabuse (36), die seit 2011 in der Jury von Let's Dance sitzt, überzeugt zwar durch ihre Künste auf dem Tanzparkett, beim Singen hapert es dagegen manchmal ein wenig. In ihrer Instagram-Story beweist die 36-Jährige aber dennoch Humor, indem sie den Lyrics-Aussetzer mit ihrer Fangemeinde teilt. Noch dazu ist sie sich bereits vor knapp zwei Jahren im Gespräch mit Promiflash sicher, dass sie nicht jeden mit ihrem Gesang überzeugen kann: "Nicht so, dass ein Mensch unbedingt zuhören sollte. Nur, wer mich ganz, ganz lieb hat, kann zuhören und das dann vertragen."



