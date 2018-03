Es war ein Abend voller Überraschungen: Jurorin Motsi Mabuse (36) wird Mama, Spaßvogel Ingolf Lück (59) und seine Ekaterina Leonova (30) sahnten mit ihrem Tango satte 29 Punkte ab und Bachelorette-Beauty Jessica Paszka (27) flog aus der Sendung. In der zweiten Folge von Let's Dance schienen sich die Ereignisse gestern Abend förmlich zu überschlagen. Promiflash war live im Studio in Köln und enthüllt, was die Zuschauer zu Hause nicht mitbekommen konnten!

Tränen des Glücks bei Motsi, bittere Tränen der Enttäuschung bei Jessi – nach ihrem überraschenden Schwanger-Auftritt konnte die südafrikanische Schönheit gar nicht mehr aufhören zu weinen. Auch ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk, der im Publikum saß, liefen die Tränen über die Wangen. In der Werbepause sah Promiflash die werdenden Eltern dann turteln wie Teenager. Ihre glitzernder High Heels hatte die Schwangere derweil gegen Badeschlappen eingetauscht. Auch die Stimmung im Studio war bombastisch: Sowohl die prominenten Teilnehmer als auch die Profitänzer feierten wild und ausgelassen. Pietro Lombardi (25) und Kay One (33), die ebenfalls im Publikum saßen, wirkten hingegen weniger entspannt – und trotz zahlreicher Show-Highlights sogar etwas gelangweilt.

Für eine Teilnehmerin endete der Abend allerdings weniger schön als für die restliche Meute: Jessi musste die Sendung überraschend als Zweite verlassen. Wie Promiflash beobachten konnte, wirkte die 27-jährige Perfektionistin alles andere als zufrieden mit diesem Ergebnis. Auch für Iris Mareike Steen (26) nahm der Abend eine schmerzhafte Wendung: Der GZSZ-Star musste wegen seiner Fußverletzung sogar die Treppe hinuntergetragen werden.

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Jury 2018

Florian Ebener/Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück bei ihrem Tango

Getty Images / Florian Ebener Jessica Paszka, Robert Beitsch, Iris Mareike Steen und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2018

