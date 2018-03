Jetzt ist das Geheimnis raus! Sophia Thiel (23) hält ihre Fans eigentlich tagtäglich über ihr Leben auf dem Laufenden. Doch in den letzten drei Monaten wurde es plötzlich ganz still um die Fitness-Lady. Vergangene Woche meldete sie sich dann plötzlich zurück und kündigte an, dass sie den Grund für die Auszeit schon bald aufklären würde. Das hat sie jetzt getan: Sophia musste das Ende ihrer langjährigen Beziehung verkraften.

"Mein Freund Charlie und ich haben uns getrennt. Ich hatte extremen Liebeskummer und musste mein Leben neu einordnen", erzählte die Blondine Bild im Interview. Die letzten Wochen musste Sophia eine wirklich schwere Zeit durchmachen, schließlich waren sie und ihr Ex fünf Jahre lang ein Paar. Doch nun möchte die YouTuberin nach vorn Blicken: "Der Schlussstrich war echt hart, es sind viele Tränen geflossen. Inzwischen geht es mir wieder gut, ich will und werde jetzt voll durchstarten."

Gekannt haben Sophia und Charlie sich bereits aus Schulzeiten. Durch ihren Wunsch, mehr Sport zu treiben, kamen die beiden sich schließlich näher. "Sie ist hinter mir gesessen und hat mit einer Freundin darüber geredet, dass sie gerne abnehmen würde. Ich hatte da gerade keinen Trainingspartner und habe sie gefragt, ob sie mitkommen will", erklärte der Sport-Fan Promiflash vor zwei Jahren.

Instagram / pumping.sophia.thiel Fitness-Star Sophia Thiel mit Freund Charlie

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel und Charly

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Bloggerin

