Sie schuldet ihren Fans eine Erklärung! Sophia Thiel (23) gehört mit über 825.000 YouTube-Abonnenten zu den erfolgreichsten Fitness-Bloggern Deutschlands. In den letzten Monaten herrschte auf ihrem Kanal allerdings gähnende Leere. Auf ihrer Instagram-Seite kündigt die Sportskanone nun aber eine Erklärung an: "Mein lang ersehntes YouTube-Video wird am 25.03. kommen. Darin werde ich euch alles erzählen und ich glaube, dann werdet ihr mich ein bisschen besser verstehen", bittet sie ihre Follower um etwas mehr Geduld.



