Die neue Single von Beatrice Egli (29) heißt "Verliebt, verlobt, verflixt nochmal". Passend zum Song schlüpft die Schlagersängerin in dem Musik-Clip in ein Hochzeitskleid. Doch zum romantischen Jawort kommt es nicht – die Schweizerin rennt im entscheidenden Moment weg. Die 29-Jährige ist aber nicht nur im Video die Braut, die sich nicht traut, sondern auch im Privatleben. "Ich habe 'Ja' gesagt und dann einen Rückzug gemacht", gab sie vergangenen Samstag in der Show “Heimlich! Die große Schlager-Überraschung" gegenüber Moderator Florian Silbereisen (36) zu.



