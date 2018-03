Die Hochzeitsvorbereitungen für die Trauung von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) laufen derzeit auf Hochtouren: Nachdem Details zur Location und zur Gästeliste bereits an die Öffentlichkeit gelangt waren, standen zuletzt vor allem die Outfits der Anwesenden im Fokus der Spekulationen. Neben den hohen Erwartungen an das Hochzeitskleid der Ex-Suits-Darstellerin stellten sich viele die Frage, wie sich wohl die Gäste bei der Vermählung zu kleiden haben. Jetzt wurde auch dieses Geheimnis gelüftet: So schick müssen die auserwählten Herren und Damen zur Eheschließung der Turteltauben erscheinen!

Wie die Daily Mail nun berichtete, sind die offiziellen Einladungen zur königlichen Hochzeit längst gedruckt – und in verschnörkelten Buchstaben ist darauf auch der Dresscode für das große Fest im Mai vermerkt: Männer müssen in einem sogenannten "Morning Dress" oder "Lounge Suit" erscheinen, während sich die Damen an den Dresscode "Morning Dress" zu halten haben. Unter einem "Morning Dress" für Männer versteht man nach der britischen Etikette einen schwarzen oder grauen, matten Mantel mit spitzem Revers. Dazu müssen die Herren ein helles Hemd mit weißem Kragen und Manschettenknöpfen, eine Weste und einen Hut tragen. "Lounge Suit" beschreibt hingegen die legerere Version eines Anzugs mit Krawatte.

Die weiblichen Hochzeitsgäste werden derweil in einer Kombination aus Rock oder Kleid und einer Jacke erwartet. Ihre Outfits dürfen allerdings weder zu kurz noch zu freizügig sein – vor allem die Schultern müssen bedeckt sein. Zu hohe Absätze und üppiger Schmuck sind ebenfalls verboten. Strumpfhosen sind hingegen Pflicht! Ob sich auch die geladenen Stars wie die Spice Girls und Co. mit dieser Kleiderordnung arrangieren können?

Splash News Meghan Markle und Prinz Harry

Justin Tallis/AFP/Getty Images Carole und James Middleton bei Pippas Hochzeit

Instagram / victoriabeckham Hintere Reihe: Melanie C., Victoria Beckham, Emma Bunton; vordere Reihe: Mel B. und Geri Horner

