Das Baby kommt in Cleveland zur Welt! Khloe Kardashian (33) zog schon vor der offiziellen Baby-News in die Großstadt im US-Staat Ohio. Der Grund: Ihr Liebster, NBA-Star Tristan Thompson (27), spielt dort für die Cleveland Cavaliers. Mittlerweile steht die Geburt des gemeinsamen, ersten Kindes kurz bevor. So knapp vor dem großen Ereignis soll nun feststehen: Die Tochter des Reality-TV-Stars wird als erster Kardashian-Nachwuchs überhaupt nicht in Kalifornien das Licht der Welt erblicken.

"Khloe ist in Cleveland und will dort bis zur Geburt ihres Babys bleiben. Sie ist einfach schon zu schwanger, um hin und her zu fliegen", erklärte jetzt ein Insider gegenüber People. E! News will es noch genauer wissen. Aus dem Umfeld der 33-Jährigen soll es heißen: Es habe eine irrsinnige Hektik geherrscht, um alles nach Cleveland zu schaffen und fertigzubekommen.

Dann dürfte ja jetzt auch für das dritte Kardashian-Baby in diesem Jahr alles bereit sein. Erst kürzlich richtete nämlich auch die Schwester von Kim Kardashian (37) das Zimmer ihrer Tochter ein. Was haltet ihr davon, dass Khloes Mini-Me in Cleveland zur Welt kommt? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Star

