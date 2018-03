Ihr Töchterchen soll es richtig schön gemütlich haben. Khloe Kardashian (33) trifft zurzeit die letzten Vorbereitungen, denn wenn die Geburt ihres ersten Kindes losgeht, soll alles schon richtig perfekt sein. Die Baby-Party wurde bereits gefeiert und die bald neunfache Oma Kris Jenner (62) half Khloe gerne und generös bei einem Shopping-Marathon, die richtigen Spielsachen, Klamotten und Möbel zu finden. Jetzt genoss die werdende Mutter es, das Kinderzimmer für ihren Schatz einzurichten.

Höchstens noch ein paar Wochen, dann wird Khloe zum ersten Mal Mama und der Kardashian-Clan nach den niedlichen Neuzugängen Chicago und Stormi um ein weiteres putziges Familienmitglied reicher. Bei Twitter verriet Khloe ihren Fans jetzt: "Ich habe heute den ganzen Tag das Babyzimmer eingerichtet! Bald ist es so weit. Ich werde täglich nervöser und aufgeregter." Geschmackvoll und behaglich – so hat die stilsichere Khloe den Raum, in dem ihr Nachwuchs bald schlummern wird, mit Sicherheit hergerichtet.

Ein Foto des Ergebnisses postete sie in den sozialen Netzwerken bisher leider nicht. Stattdessen ließ die 33-Jährige mit ihrem Post durchblicken, dass ihre Spannung allmählich steigt. Die Geburt steht kurz bevor – da wird wohl jede Baldmama ein bisschen unruhig.

Instagram / khloekardashian Der Kardashian-Jenner-Clan

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Pap Nation / Splash News Kris Jenner und Khloe Kardashian in Los Angeles

