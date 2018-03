Sie ist die aktuelle Nummer eins der deutschen Charts: Anne-Marie Nicholson! Ihr Hit "Friends", den sie zusammen mit Musikproduzent und DJ Marshmello aufgenommen hat, kletterte diese Woche an die Spitze der hiesigen Musikliste und verwies Olexesh feat. Edin mit ihrem Song "Magisch" damit auf den zweiten Platz. Doch wer ist die junge Chartstürmerin? Promiflash präsentiert euch drei Fakten zu der musikalischen Neuentdeckung des Jahres!

1. Sie ist Britin

Anne-Marie wurde 1991 in Essex geboren, der Heimat ihrer Mutter. Ihr Vater stammt aus Irland. Ihren ersten Bühnenerfolg feierte die Blondine im zarten Alter von sechs Jahren: Im West End Theater in London spielte sie in dem Stück "Die Elenden" von Victor Hugo mit. Mit zwölf Jahren stand sie bereits mit einem anderen, heutigen Superstar auf der Bühne: Jessie J (29)!

2. Sie hat prominente Freunde

Die "Friends"-Interpretin stand nicht nur mit Jessie J auf der Bühne, sondern auch mit Ed Sheeran (27) – und ihr Verhältnis geht weit über ihre berufliche Beziehung hinaus! Über ihre Freundschaft mit dem "Perfect"-Sänger plauderte die 26-Jährige mit dem Portal Now To Love: "Unseren ersten gemeinsamen Abend haben wir damit verbracht, Game of Thrones zu schauen und Fajitas zu essen – das war wild!" Im Sommer wird Anne-Marie zum zweiten Mal auf der Tour des Balladen-Kings mit dabei sein und bei seinen Konzerten als Supporting Act auftreten.

3. Sie ist dreifache Karate-Weltmeisterin

Seit ihrem neunten Lebensjahr praktiziert die Britin Shōtōkan-Karate. Bei der Weltmeisterschaft 2002 gewann sie doppelt Gold. Fünf Jahre später holte sie erneut Gold und Silber. Bei den nationalen Meisterschaften der Traditional Karate Federation konnte sie ebenfalls Erfolge feiern.

Christopher Polk / Staff / Getty Images Marshmello und Anne-Marie Nicholson

Eamonn M. McCormack / Freier Fotograf / Getty Images Anne-Marie Nicholson bei einem Konzert in Birmingham 2017

John Phillips / Freier Fotograf / Getty Images Anne-Marie Nicholson bei den Brit-Awards 2018

Rachel Murray / Freier Fotograf / Getty Images Anne-Marie Nicholson, Sängerin



