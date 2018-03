Für die Richtige stellt er sich gerne an den Herd. Der Schwiegertochter gesucht-Dauerkandidat Ingo (27) ist immer noch Single. Vera Int-Veen (50) konnte dem sympathischen Pfundskerl in den vergangenen Staffeln keine Frau fürs Leben vermitteln. Dabei weiß der Rheinländer schon ganz genau, wie er seine Auserwählte verwöhnen würde. "Ein perfektes Date würde vielleicht etwas Selbstgekochtes sein, irgendeine schöne romantische Musik, Kerzenschein und ein Gläschen Wein oder Sekt, was die Dame gerne möchte", offenbarte Ingo im Promiflash-Interview.



