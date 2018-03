Zwei echte Partyanimals! Bauer Bruno suchte in der dritten Staffel von Bauer sucht Frau nach seinem Herzblatt und fand es in Anja. Bei den beiden funkte es sofort. Doch die zwei eint nicht nur eine Leidenschaft für Tiere, sondern auch für Musik. Das Schlagerduo rockt jetzt die Hallen und dabei wird es auch ziemlich wild. "Der Bruno, der zappelt, und rockt so lange rum, bis das Hemd aus der Hose rutscht", verrät Anja im Promiflash-Interview.



