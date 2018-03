War dieser Rauswurf doch ein Fehler des Publikums? Am Freitagabend war für Jessica Paszka (27) bei Let's Dance alles aus: Die Ex-Bachelorette musste nach nur zwei großen Entscheidungsshows das Tanzparkett räumen. Völlig aufgelöst brach die Brünette anschließend in Tränen aus – der Rausschmiss der Zuschauer war für Jessi nicht nachvollziehbar. Mit dieser Meinung ist sie jedoch nicht allein: Auch die Profis und TV-Trainer Vadim Garbuzov (30) und Kathrin Menzinger (29) sind geschockt! "Für Jessica, das hab ich absolut nicht erwartet! Keiner hat das erwartet! Sie war von Anfang an für mich eine Favoritin!", erklärte Kathrin jetzt im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de