Sie geht schon seit vier Jahren als Single-Lady durchs Leben! Beatrice Egli (29) ist seit ihrem Sieg der zehnten DSDS-Staffel im Jahr 2013 megaerfolgreich im Schlager-Business unterwegs. Dass da nur wenig Zeit fürs Privatleben bleibt, verwundert nicht. Doch die Sängerin überraschte jetzt in einem Interview mit schlüpfrigem Intim-Talk – denn Männer spielen im Leben der schönen Solo-Dame natürlich trotzdem eine Rolle!

Dass sie keinen Partner an ihrer Seite hat, nimmt Beatrice gelassen. "Ohne Beziehung habe ich die Freiheit, unterwegs zu sein und kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich zwei, drei Wochen nicht nach Hause komme", erklärte sie jetzt gegenüber Gala. Auch auf ihr Liebesleben habe ihr Beziehungsstatus keine Auswirkung: "Klar pflege ich auch seit fünf Jahren ein Privatleben, behalte es aber auch wirklich privat und es ist ja nicht so, dass ich da nichts erlebe, auch wenn ich so viel arbeite."

Das klingt ganz so, als würde die 29-Jährige, deren Beziehung zu Reto Steiner 2014 nach fünf Jahren endete, ganz schön viel Spaß haben. Die Lady genießt und schweigt eben.

WENN.com Beatrice Egli in der ARD-Show "Heimlich! Die große Schlager-Überraschung"

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli in der Schweiz

Facebook / Beatrice Egli Produzent Joachim Wolf, Beatrice Egli und Manager Volker Neumüller

