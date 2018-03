Sie sind erst seit Kurzem ein Paar: Bachelor Daniel Völz (33) und seine Auserwählte Kristina Yantsen haben noch mächtig Schmetterlinge im Bauch! Allzu viel Zweisamkeit können die Kuppelshow-Turteltauben allerdings nicht miteinander genießen: Der Ex-Junggeselle lebt in Berlin, während die Tänzerin in Essen zu Hause ist. Entsprechend groß ist ihre Sehnsucht nacheinander – dass sie sich so stark vermissen, ist für Daniel aber nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen.



