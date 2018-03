Wenn schon Fremdgehen, dann richtig! Dieser Meinung ist Nacktschnecke Micaela Schäfer (34). Im Promiflash-Interview enthüllt sie, wie ein Seitensprung idealerweise funktioniert: nur, wenn er ein Geheimnis bleibt! Und wer könnte besser ein Geheimnis wahren, als eine Person, die selbst eigentlich in einer Beziehung ist? La Mica empfiehlt allen Menschen, die ihr Auge gerne wandern lassen: Sex mit einem anderen Partner als dem eigenen bitte nur mit einer Person, die verheiratet ist!

"Am meisten kann ich natürlich empfehlen, wenn man vielleicht gerade in einer Beziehung ist, und irgendwie den Drang hat, sich doch noch mal sexuell auszuleben, natürlich immer mit verheirateten Männern", erklärt Micaela gegenüber Promiflash. Bei Menschen mit einem Ring am Finger sei das gemeinsame Geheimnis nämlich gut aufgehoben: "Die labern nicht. Das ist das Allerbeste."

Sie selbst sei ihrem Freund Felix Steiner natürlich treu. Vor ihm habe sie das aber immer so gemacht. "Also meinen Exfreund, den habe ich ja auch betrogen, und den habe ich nur mit verheirateten Männern betrogen. Mit zwei verheirateten Männern. Jetzt weiß er es halt, aber er hat mich verletzt, jetzt verletze ich ihn auch." Was haltet ihr von Micaelas sündigen Tipps? Stimmt ab!

Dominik Bindl/GettyImages Micaela Schäfer

AEDT/WENN.com Felix Steiner und Micaela Schäfer bei der "The Night of the Dead Stars"-Party auf Schloss Marquardt

Christian Marquardt / Getty Images Micaela Schäfer bei der "Spiel mit der Zeit"-Premiere

