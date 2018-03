Das war anders geplant! Seit rund 25 Jahren ist Schauspieler Wolfgang Bahro (57) alias Jo Gerner als Bösewicht bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen – gilt damit als echtes Serien-Urgestein. Dabei hatte er selbst 1992 gar nicht geplant, GZSZ beizusteuern, ging aber trotzdem zum Vorsprechen. Im Promiflash-Interview verriet er, was dann geschehen ist: "Dann hat aber auch eben die Casterin damals gesagt: Mensch, mach das doch, ein halbes Jahr oder so. Du hast noch nicht so viel TV-Erfahrung."



