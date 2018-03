Kurvenwunder Ashley Graham (30) liefert ab! Die weltweit erfolgreichste Plus-Size-Schönheit gibt beim Shooting der Make-Up-Marke Revlon alles – vor allem zeigt sie ihre verrücktesten Dance-Moves. Den Beweis, dass Ashley Rhythmus im Blut hat, liefert die 30-Jährige immer wieder via Social Media. Doch zusammen mit Model-Kollegin Mette Towley lässt die Schwimmfashion-Designerin erst so richtig die Hüften kreisen und setzt ihren superheißen Body gekonnt in Szene, wie sie jetzt auf Instagram zeigt.



