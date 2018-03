Na, wenn das nicht schon jetzt der süßeste Glücksbringer für den Eurovision Song Contest überhaupt ist! Michael Schulte (27) wird Vater. Der Rotschopf vertritt Deutschland Anfang Mai in Lissabon – da ist sein Würmchen zwar noch im Bauch seiner Liebsten Katharina, aber megahappy ist der Sänger auf der Bühne garantiert trotzdem. Auf seinem Social-Media-Account teilte Michael die frohe Baby-News mit seinen Fans!

"Endlich kann ich euch sagen, warum der Song für meinen Vater noch eine weitere, ganz andere Bedeutung für mich hat: Ich werde selbst Vater! Katharina und ich werden Eltern! Ende August ist es soweit! Sehr aufregend und wunderschön bisher dieses Jahr!", schwärmte Michael bei Instagram. Dazu postete er ein Bild seiner Katharina, die ein Ultraschallbild in die Kamera hält.

"You Let Me Walk Alone" heißt der Song, den Michi seinem Daddy gewidmet hat. Der Musiker hat seinen Vater selbst sehr früh verloren und hat den emotionalen Track nicht nur seinem, sondern allen Papas der Welt gewidmet. Umso schöner, dass Michael bald sein eigenes Kind in den Armen halten kann. Das Geschlecht hat die ESC-Hoffnung leider nicht verraten. Was glaubt ihr? Stimmt ab!

Instagram / michaelschulte Michael Schultes Baby-Verkündung auf Instagram

WENN / Patrick Hoffmann Michael Schulte, Ex-"The Voice"-Kandidat

Pool / Getty Images Michael Schulte, ESC-Kandidat 2018

